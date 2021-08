Politsei kontrollib avalikes siseruumides maskinõude täitmist

Politsei-ja piirivalveameti kriisistaabi juhi abi Tago Trei sõnul kontrollis politsei seni maskikandmist ühissõidukites ja jumalateenistustel. «Enamik inimesi peab kehtestatud piirangutest kinni. Usun, et olukorras, kus nakatumise numbrid on kõrged, mõistavad inimesed piirangute vajalikkust ka teistes avalikes siseruumides,» rääkis Trei. Ta tuletas meelde, et ka parvlaevad on ühissõidukid, kus tuleb maski kanda.

Piirangutest kinnipidamise üle järelevalvet tehes politseinikud eelkõige vestlevad inimestega ja selgitavad maskikandmise nõuet. Vajadusel pakutakse inimestele ka maski. «Kui politseinikel on alust arvata, et inimene rikub seda nõuet teadlikult, on võimalik teha suuline hoiatus ja sõltuvalt rikkumisest alustada ka menetlust,» sõnas Trei. Maskikandmise kohustuse eiramise eest saab politsei määrata trahvi kuni 400 eurot.

Trei tõi esile, et lisaks maskikandmise nõude täitmise kontrollimisele vaatab politsei seda, kas meelelahutuskohad ja ürituste korraldajad kontrollivad sissepääsul külastajate nakkusohutust kinnitavaid tõendeid. «Möödunud nädalavahetus näitas, et suurem osa neist kontrollis nakkusohutust kinnitavaid tõendeid korrektselt. Täheldasime probleeme mõnes üksikus kohas ja kõige enam pälvis tähelepanu üks Tallinnas toimunud avalik üritus, mille asjaolusid veel kontrollime,» ütles Trei. Ta lisas, et nõuete rikkumise korral lasub ettevõtjail vastutus ja on võimalik määrata rahatrahv.