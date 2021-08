Valitsus hüvitab omavalitsustele vaktsineerimise korraldamise kulud

«Hetkel me täpset kulunumbrit veel ei tea, rahandusministeerium kogub esmalt andmed vaktsineerimise kulude väljaselgitamiseks omavalitsustelt kokku,» selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. «Omavalitsused on riigile vaktsineerimise korraldamisel headeks partneriteks ning hüvitame neile sellega kaasnevad otsesed ja vahetud lisakulud. Lisan, et raha ei ole ette nähtud niinimetatud vaktsineerima meelitamise auhindade loosimise katteks,» märkis minister.