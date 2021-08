Tallinki laevade Star ja Megastar pardal saab kaitsesüsti

Vaktsineerimine toimub kahedoosiliste Pfizer ja Moderna vaktsiinidega, mis tähendab, et vaktsineerima oodatud muuhulgas ka kõik need, kel on saamata teine doos või ka pered, kellel on soov lasta vaktsineerida oma nooremaid pereliikmeid alates 12. eluaastast. Lisaks saavad täiskasvanud lasta end vaktsineerida ka ühedoosilise Jansseni vaktsiiniga.