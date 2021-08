70% Euroopa Liidu täiskasvanud elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul on 70% täiskasvanute täielik vaktsineerimine ELis juba augustis suur saavutus.

«ELi koos tegutsemise strateegia tasub end ära ja asetab Euroopa ülemaailmses võitluses COVID-19 vastu esirinda,» märkis Euroopa Komisjoni president. Samas hoiatas ta, et pandeemia ei ole möödas ning kutsus kõiki üles vaktsineerima. Ta lisas, et Euroopa jätkab vaktsineerimise toetamist madala ja keskmise sissetulekuga riikides.

Ülemaailmne koostöö ja solidaarsus

Pandeemia mõju ohjamisel on otsustava tähtsusega kõigi sihtrühmade kiire ja täielik vaktsineerimine Euroopas ja kogu maailmas. EL on olnud mitmepoolse koostöö eestvedaja ning eksportinud ligikaudu pool Euroopas toodetud vaktsiinidest teistesse maailma riikidesse. See on sama palju, kui ta on tarninud oma kodanike tarbeks.

Euroopa tiim (Team Europe) on panustanud ligikaudu 3 miljardit eurot COVAXi mehhanismi, et tagada vähemalt 1,8 miljardit vaktsiinidoosi 92 madala ja madalama keskmise sissetulekuga riigile. Praeguseks on COVAXi kaudu tarnitud üle 200 miljoni doosi 138 riiki.

Lisaks on Euroopa tiimi eesmärk jagada 2021. aasta lõpuks COVAXi kaudu ELi eelostulepingutega tagatud 200 miljonit lisadoosi madala ja keskmise sissetulekuga riikidele.

Valmisolek uuteks viirusetüvedeks

Et olla valmis uuteks viirusetüvedeks, peab ka järgnevateks aastateks tagama piisavas koguses vaktsiine, sealhulgas kohandatud vaktsiine. Seepärast sõlmis komisjon 20. mail BioNTech-Pfizeriga uue lepingu, mis näeb ette 1,8 miljardi vaktsiinidoosi tarnimise selle aasta lõpust kuni 2023. aastani. Samal eesmärgil on komisjon sõlminud uue lepingu Modernaga 150 miljoni doosi tarnimiseks.

Liikmesriikidel on võimalus müüa või annetada vaktsiinidoose abi vajavatele riikidele väljaspool ELi või COVAXi mehhanismi kaudu ning aidata sellega suurendada vaktsiinide kättesaadavust kogu maailmas. Edaspidi võidakse sõlmida veel sarnaseid lepinguid.

Ohutu ja tõhus vaktsiin on parim viis koroonaviirusest jagusaamiseks ja normaalse elu juurde tagasi pöördumiseks. Komisjon on seni taganud kuni 4,6 miljardit annust COVID-19 vaktsiine ja käimas on läbirääkimised lisadooside üle. Vaktsiinitarned ELi riikidesse on pidevalt suurenenud ja vaktsineerimine hoogustub. Komisjon teeb koostööd ka ettevõtjatega, et suurendada vaktsiinitootmisvõimekust.