Eestlased lõid kiirtesti tõendite väljastamiseks uue veebirakenduse

«Tänase kiirtestimise süsteemi suurim miinus on see, et testija on testitavaga mitu korda kontaktis ka pärast testi tegemist – tihti tullakse juba varsti küsima testi tulemust ja kui seda veel ei ole, siis tullakse uuesti, et testitulemus paberil kätte saada. Keerulises olukorras on ka ürituste korraldajad, kuna tõendeid tuleb kontrollida massiliselt ning see on ajakulukas,» ütles Pereõde juhatuse liige Aivar Koppas.