Esimesed apteegid käivitasid Covid-19 kiirtestimise

Proviisorapteekide liidu (EPAL) juhi Ly Rootslase sõnul on uue teenuse käivitamine olnud apteekidele paras väljakutse, sest ettevalmistuseks jäi väga vähe aega. «Alustame järk-järgult, et aru saada, kui suur on vajadus sellise testimise vastu,» sõnas ta.

Vastavalt terviseameti juhendile ja kehtivatele piirangutele on praegu testimise võimalus üle Eesti kuni 50 apteegis. Teenuse sihtrühmaks on inimesed, kes soovivad tõendada, et nad ei ole nakatunud Covid-19ga. Apteeki on oodatud terved haiguse sümptomiteta inimesed, kes ei ole veel vaktsineeritud või kellel on haiguse läbipõdemisest möödas enam kui 6 kuud.