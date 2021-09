Hiiumaa vallavanem: saavutasime saarel karjaimmuunsuse

«Kui arvestame vaid vanemaid kui 12-aastaseid, - kuna nooremaid hetkel ei vaktsineerita - on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 77 protsenti hiidlastest. Maakondadest on vaktsineerituse tasemelt järgmine Tartumaa, kus vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 61 protsenti elanikest,» nentis Hiiumaa vallavanem ja kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja.

Ta lisas, et on tänulik meditsiinivalla töötajatele, kellel on koroonakriisi tõttu suur töökoormus, kuid on sellegipoolest Hiiumaal kaitsepookimist tõhusalt läbi viinud. «Kindlasti ei ole nüüd töö tehtud, aga saavutatud tase annab kindlama tunde sügisele ja talvele vastu minna,» lisas vallavanem, tänades hea koostöö eest ka terviseametit ja haigekassat.

«Suunda näitasid Hiiumaa eakad, kes kaitsesüstimisega kohe kevadel kaasa läksid. Tänaseks on alates 50-aastaste ning vanemate seas vähemalt ühe kaitsesüsti saanud üle 80 protsendi hiidlastest. Sealhulgas vanusegrupis 70-79 koguni 94 protsenti,» jagas Tasuja. «Usun, et vanemate ning vanavanemate eeskuju on aidanud ka nooremad vaktsineerima tuua.»