Covid-19 uuringus ilmnes ainus sümptom, millest vaktsineeritud haigestunud teatasid rohkem

Ajakirjas The Lancet Infectious Diseases avaldatud uuringust selgus, et koroonaviirusnakkuse korral vähenes pärast topeltvaktsineerimist pika Covidi risk peaaegu poole võrra. Täielikult vaktsineeritute hulgas vajati ka vähem haiglaravi (73 protsenti vähem tõenäoline) ja esines vähem ägedaid sümptomeid (31 protsenti vähem). Kõige tavalisemad sümptomid olid näiteks anosmia (lõhnataju kadumine), köha, palavik, peavalud ja väsimus. Kõik need sümptomid olid vaktsineeritutel leebemad ja nende esinemissagedus madalam. Samuti oli neil poole väiksem tõenäosus, et esineb mitu sümptomit korraga.