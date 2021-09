Miks pole Covid-19 vaktsiinid alla 12-aastastele lastele lubatud?

Vanemaid kui 12-aastaseid lapsi saab Covid-19 vastu vaktsineerida, kuid noortematel seda võimalust veel pole. 26. augustil moodustasid lapsed ligi veerand registeeritud nakkusjuhtudest. See arv on hüppeliselt kasvanud, jõudes tasemini, mida pole USA-s nähtud alates eelmisest talvest.

Lapsi on suudetud päästa halvimast, hospitaliseerimised ja surmajuhtumid on lastel puhul harvemad kui täiskasvanute seas. Lastele mõeldud vaktsiin ei saanudki valmida nii kiiresti, kuid see protsess võtab rohkem aega kui eeldati.

Noortematele lastele mõeldud Covid-19 vaktsiinide kohta kogutakse endiselt veel andmeid, peale seda peavad vaktsiinitootjad esitama need USA Toidu- ja Ravimiametile (FDA), kes analüüsib loa väljastamist.

Endise FDA voliniku ja nüüd Pfizeri juhatusse kuuluva dr Scott Gottliebi sõnul suudab ettevõte andmed esitada «mingil hetkel septembris». Seejärel peab ettevõte esitama taotluse vaktsiini erakorraliseks kasutamiseks, mis võib lükkuda oktoobrisse.

«Vaktsiini kasutamise luba võib saabuda hilissügisel, tõenäoliselt talve alguses, sõltuvalt sellest kui kaua FDA taotluse läbivaatamiseks aega võtab,» sõnas Gottlieb.

Sama ajastust prognoosib ka riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor dr Anthony Fauci.

Miks noortemate laste vaktsiin kauem aega võtab?

Sadu miljoneid täiskasvanuid on vaktsineeritud, mis tõestab, et Covid-19 vaktsiinid on ohutud ja tõhusad, kuid need tulemused ei asenda lastele vajalikke uuringuid.

Täiskasvanute uurimine on andnud hea tõuke, sest analüüsid on näidanud, et 5-12-aastaste vanuserühma immuunvastus oli täiskasvanutega samaväärne. Kui FDA hindas vaktsiini täiskasvanutele ohutuks kahekuulise jälgimise põhjal, siis lastega on selleks ajaks kuus kuud.

Samuti paluti Pfizeril ja Modernal kahekordistada kliinilistes uuringutes osalevate 5–11-aastaste laste arvu.

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) vaktsiininõustajad ütlesid juunis, et mRNA Covid-19 vaktsiinide ja noorukitel ning noortel täiskasvanutel esineva äärmiselt haruldase südamepõletiku juhtude vahel on tõenäoline seos. Põletikujuhtumid olid kerged ja möödusid kiiresti minimaalse raviga.

Vaktsineerimise eelised kaaluvad riskid üles

«Lapsed ei ole väikesed täiskasvanud. Lapsed on lapsed. Nende kehad arenevad ja reageerivad erinevalt ning seetõttu peame neid ka erinevalt kohtlema,» sõnas Texase lastehaigla peaarst dr James Versalovic.

«Üldiselt on lastel väga aktiivne ja hästi reageeriv immuunsüsteem, seetõttu arvame, et väiksed vaktsiiniannused käivitavad lapsel piisava reaktsiooni nakkuse vastu võitlemiseks, lisas dr Emily Chapman.