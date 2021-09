Südameapteek alustas Covid-19 antigeeni kiirtestide tegemist

26. augustil kehtima hakanud Vabariigi Valituse korraldus sätestab, et erinevatel üritustel osalemiseks võib inimene kasutada apteegis väljastatud tõendit, mis kinnitab, et inimene on kiirtesti apteegis korrektselt teostanud ja selle tulemus on negatiivne. Test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne Eesti sisesel üritusel või tegevuses osalemist.

«Apteegis läbiviidavate testide puhul tuleb võtta proov ninast, kuid see on kliendi jaoks lihtne ja mugav – vatipulk tuleb ninasõõrme servast kuni kahe ja poole sentimeetri kaugusele lükata samal ajal seda ettevaatlikult pöörates. Testi viib inimene apteegis ise läbi, kuid talle on abiks apteeker, kes testimise korrektset läbiviimist juhendab ja jälgib,» selgitas Südameapteegi turundusjuht Merle Väli.

Teenuse sihtrühm on terved haigustunnusteta inimesed, kes soovivad end testida tõendi saamise eesmärgil.

«Testimisele ei tohi mitte mingil juhul tulla haigussümptomitega. Patsiendid, kellel on nohu, köha, kurguvalu või palavik, peaksid testimiseks pöörduma selleks ettenähtud testimispuntkidesse. Apteekides testimine on mõeldud vaid kinnitamaks, et inimene on terve ja tõendi saamiseks, et osaleda erinevatel üritustel. Nii saame tagada apteekidesse ravimeid või tervisekaupu ostma tulnud inimeste ohutuse,» ütles Väli.

Testi tegemiseks apteegis tuleb eelnevalt broneerida aeg.

«Seda saab teha Südameapteegi kodulehe või telefoni nõuandeliini kaudu, samuti teenust osutavates apteekides kohapeal. Testimisele minnes peab kaasas olema isikut tõendav dokument, et apteeker saaks vormistada korrektse tõendi,» kommenteeris Väli.