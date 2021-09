Uuring tõi välja päevad, mil koroonaviirusega nakatunud on kõige ohtlikumad

«Varasemates uuringutes on viiruskoormust kasutatud ülekande kaudse mõõtühikuna,» ütles BUSPHi epidemioloogia dotsent Leonardo Martinez pressiteates. «Tahtsime näha, kas nende varasemate uuringute tulemusi, mis näitavad, et Covid on kõige nakkavam paar päeva enne ja pärast sümptomite ilmnemist, saab kinnitada lähikontaktide juhtumite kaudu.»

«Meie tulemused näitavad, et kokkupuute aeg võrreldes esmase juhtumi sümptomitega on ülekande jaoks oluline ja see annab täiendavaid tõendeid selle kohta, et kiirtestimine ja karantiin on olulised kohe, kui keegi tunneb end haigena,» ütles Martinez.