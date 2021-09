Terviseameti peadirektor Üllar Lanno astub ametist tagasi

Üllar Lanno sõnas Postimehele, et kommentaare jagab ta vaid pressikonverentsil. Hiljem ütles Lanno Urmas Reinsalule nii: «See on minu oma algatus isiklikel kaalutlustel.»

Lanno on olnud skandaalide keskmes juba pikemat aega. Möödunud aasta detsembris vallandas ta Postimehes esinenud endise kommunikatsioonijuhi Simmo Saare. Põhjuseks oli Saare sõnavõtt Kanal 2 saates «Kuuuurija», kus ta kritiseeris riigi vaktsineerimisplaani.

Ehkki Saare eetris kõlanud häält oli tehniliselt muudetud, tegi amet üsna kiirelt selgeks, et sõnavõtja oli nende enda kommunikatsioonijuht. Hiljem astus Saar juba oma näo ja nimega üles Postimehe veebisaates ja jätkas vaktsineerimiskava arvustamist. Hiljem vallandati ka terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp.

Pärast seda ei tagastanud Saar ja Kingsepp terviseametile arvuteid ning Lanno läks nende vastu kohtusse. Lanno esitatud kuriteoteates märgiti, et Saar ja Kingsepp jätsid tagastamata sülearvuti, uksekaardi ja töötõendi.

Terviseameti külmaruumide rike

22. juunil oli külmlao temperatuur tõusnud 9,7 kraadini, tööpäeva lõpuks oli see juba 10,7 kraadi, kuid selle kohta teavitust ei tulnud. Järgnes kaks jaanipäevaaegset puhkepäeva, mil laos temperatuur ohtlikult tõusis, kuid RKASi ja terviseameti häiresüsteem ei saanud endiselt ühtegi teavitust.

Reedel, 25. juunil märgati temperatuuritõusu alles kella 13 ajal, kui töötaja sisenes lattu. Siis oli külmruumis sooja 15,2 kraadi. Kohale kutsuti tehnik, kes kirjutas pärast töö lõpetamist logiraamatusse: «Katus on liiga kuum, seadmed on taastatud, kõik on korras.»