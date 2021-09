Soome teatas, millal lõpetab piirangud

«Järjest kasvav vaktsineerimiste arv on võti selle saavutamiseks,» ütles Marin, lisades, et piirangud lõpetatakse järk-järgult vastavalt viiruseolukorra paranemisele.

Soome on üks kõige hõredama asustusega riike Euroopa Liidus ning riigi nakatumisenäitajad on kogu pandeemia kestel olnud ELi ühed madalamatest, kuid viimastel kuudel on nakkusjuhtude arv järsult tõusnud, eriti nende hulgas, kes pole poogitud, kelleks on peamiselt noored.

Soome terviseamet THL ütles esmaspäeval, et kokku on riigis tuvastatud üle 130 000 nakkusjuhu ja viiruse tagajärjel on surnud 1036 inimest. Soomes on 5,5 miljonit elanikku ning 53,2 protsenti elanikest on täielikult vaktsineeritud.