EMA hindab kolmanda Covid-19 kaitsesüsti vajadust

EMA teatel kaalutakse, kas oleks vaja teha ka kolmas kaitsesüst kuus kuud pärast seda, kui 16-aastased ja vanemad inimesed on saanud kaks kaitsesüsti, et «taastada kaitse pärast selle nõrgenemist».

Pfizer esitas juba taotluse ka USA toidu- ja ravimiametile (FDA) kolmanda doosi manustamise heakskiitmiseks ning Ühendriikide valitsus ütles augustis, et kolmandate kaitsesüstide tegemisega alustatakse ilmselt septembri lõpul

Iisrael on kolmandate vaktsiinidooside manustamisega juba alustanud ja sama kaaluvad ka teised riigid, nende seas Prantsusmaa ja Saksamaa, oma haavatavate elanike osas.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) palus rikastel riikidel mitte manustada kolmandaid doose enne septembri lõppu, öeldes, et puuduvad teaduslikud andmed nende vajalikkuse kohta.

WHO sõnul saaks koroonavaktsiine kasutada parema eesmärgi nimel arenguriikides, kes on seni saanud alla kahe protsendi maailmas manustatud viiest miljardist vaktsiinidoosist.

Mitmed uuringud on näidanud, et kasutusloa saanud koroonavakstiinide kaitse nakkavama deltavariandi vastu langeb mitu kuud pärast kaitsepookimist, kuid vaktsiinist on siiski abi haiguse raskete sümptomite, haiglaravi ja surma vältimisel.