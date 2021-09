Eesti riik on tellinud 300 000 doosi Jansseni koroonavaktsiini, millest oleme seni kätte saanud 46 000 doosi.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann selgitas Postimehele, et Jansseni lepinguga otsustati, et tarned saabuvad 2021. aasta teises, kolmandas ja neljandas kvartalis. «Esimene tarne Jansseni vaktsiini saabus Eestisse aprilli teisel nädalal. Seega alustati tarnetega lubatud ajal, kuid kogused on olnud väikesed, praeguseks oleme saanud 46 000 doosi,» nentis ta.