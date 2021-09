Õed ja hooldustöötajad on PAI kaartidega tarbinud enam kui 70 tuhande euro eest

«Me näeme küllaltki operatiivselt PAI kaartide kasutamise statistikat, kus ja milliste teenusepakkujate juures neid kasutatakse. Suve kokkuvõtteks saab öelda, et populaarseimad kohad on olnud mõned Tallinna ja Tartu spaahotellid, aga tarbimisgeograafia on tegelikult lai ja kaarte on kasutatud kõikides Eestimaa piirkondades. Siseturism suvine õitsemine tõstis ka hindu sedavõrd, et meil on põhjust arvata, et ilmselt ei pääsenud PAI kaartide omanikud suvel alati löögile. Seega on meil põhjust vähemasti loota, et kaartide kasutamise aktiivsus kasvab taas aasta viimases kvartalis,» sõnas Rannama.