Terviseamet selgitab millistel juhtudel rakenduvad kooliõpilaste isolatsioonikohustused

Terviseameti poole pöördub üha enam inimesi, kes on saanud SMS-i isolatsiooni suunamise teatega, kuigi nad on COVID-19 läbi põdenud või vaktsineeritud. Samuti on hüppeliselt kasvanud lapsevanemate päringud, kelle hoolealusele kehtib kooli või lasteasutuse lihtsustatud karantiin, kuid ka nemad on saanud teate kodusesse isolatsiooni suunamise kohta. Terviseamet kinnitab, et teade saadetakse kõigile lähikontaktsetele, seda isegi juhul, kui sõnumisaajale kehtivad erandid.