Leedu president: koroonapass ei innusta vaktsineerima

«Tegelikult me nägime küllalt eredalt, kuidas vaktsineerimine suve alguses aeglustuma hakkas. Kui lasime sügise lähenedes kõlada kriitikal ja kõik mõistsid, et olukord võib halveneda ja epideemia võtta uued vormi, võeti end kokku ja tehti suve teises pooles paljugi,» ütles president seimis ajakirjanikele.

«Praegu, viimastel päevadel näeme taas vähe lohutavat suundumust: pookimine aeglustub ja on näha, et koroonapassiga vehkimine ei innusta vaktsineerima. Me peame võtma eeskuju omavalitsuste parimatest praktikatest,» ütles Nausėda.