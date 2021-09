Perearst keeldub vastu võtmast vaktsineerimata inimesi

Peremeditsiinile spetsialiseerunud esmatasandi arst Linda Marraccini saatis sel kuul oma patsientidele kirja, milles teatas, et ei ravi inimesi personaalselt, kui nad pole 15. septembriks end vaktsineerinud.

Samuti lisas arst, et need, kes ei vaktsineeri saavad jätkuvalt abi videosilla vahendusel. Kohapeale tulemine ei ole vaktsineerimata inimestel lubatud.

«Me ei sea oma patsiente ega töötajaid tarbetute riskide alla,» kirjutas Marraccini patsientidele saadetud kirjas. Arst lisas, et ohtus põhineb teadusel, mitte poliitikal. Ta ei taha vaktsineerimata inimestega personaalselt kokku puutuda ega osariigi haiglasüsteemi ohtu panna.

«Mõistan, et inimesed võivad vabalt valida, kuid minu jaoks on see probleem, kui see mõjutab ka teisi inimesi,» rõhutas Marraccini, kes on meditsiinis tegutsenud alates 1982 aastast.

Florida osariik võitleb endiselt delta tüvega, mis on vallutanud osariigi haiglad. Pühadele järgnenud nädalavahetusel lisandus üle 46 000 nakkusjuhtumi, selgub The Washington Post andmetest. Uute nakkuste seitsme päeva keskmine on langenud 18 protsenti, kuid Florida teatab päevas keskmiselt 17 570 infektsioonist.