Kiik: Eesti ei saavuta seatud vaktsineerimistaset tähtajaks

Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Eestis on piirkondi, kus kõrge vaktsineerimistase hõlmatus on aidanud haiglaravi koormuse alla viia ja nakatumistrendi murda. Samas on ka piirkondi, eeskätt Kagu-Eestis, kus on väga selgelt näha üks-ühene seost madala vaktsineerimisega hõlmatuse ja haiglate koormuse vahel.

Kiik sõnas, et Eesti on jõudnud üpris lähedale eesmärgiks seatud tasemele ehk kaitsepookida 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. «Tähtajaks - 22. septembriks - me selleni ei jõua,» nentis ta.

Ta lisas, et umbes 70 protsendil elanikkonnast on viiruse vastu mingi kaitse olemas, sest osa inimestest on tõve läbi põdenud.