Tööandjad saavad pärida ettevõtte töötajate vaktsineerimise määra

Isikukaitse andmete kaitsmiseks väljastab haigekassa infot piiratud kujul ning vastusena edastatakse üks kolmest võimalikust variandist: vaktsiiniga hõlmatus alla 50 protsendi; täpne protsent, kui töötajate vaktsineeritus on vahemikus 50-80 protsenti või vaktsiiniga hõlmatus üle 80 protsendi.

Tööandjate soov pakkuda oma personalile mugavat vaktsineerimisvõimalust on Pärnumaa Covid-vastase vaktsineerimise koordinaatori Karmen Vesselovi sõnul suur, kuna tööandjad on teadlikud, et vaktsiin aitab nakatumisi ja raskelt haigestumisi olulisel määral vähendada, teatas linnavalitsuse pressiesindaja reedel.