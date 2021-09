Prantsuse endine terviseminister sai pandeemiaga seotud süüdistuse

Prantsuse endine terviseminister Agnes Buzyn sai reedel süüdistuse inimelude ohtuseadmises koroonapandeemiale reageerimisel, teatasid prokurörid.

58-aastane Buzyn ütles reedel kohtusse saabudes, et tervitab «suurepärast võimalust selgitada end ning seada jalule tõde».

Ta lisas, et ei lase diskrediteerida valitsuse ega tema enda tegevust ministrina, «kui me tegime nii palju, valmistades meie riiki ette üleilmseks tervisekriisiks, mis endiselt kestab».

Süüdistuste esitamine eksministrile on hoop president Emmanuel Macronile, kelle tegevus reageerimisel koroonapandeemiale on kõrgendatud tähelepanu all järgmisel aastal presidendivalimiste kampaania ajal.

Uurimise all on ka endine peaminister Edouard Philippe ja praegune terviseminister Olivier Veran.

Süüdistused ilmselt hoogustavad debatti süü ja vastutuse üle Covid-19 levikus, mis tabas valitsusi, paljusid terviseeksperte ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2020. aasta alguses ootamatult.

COVID-19 tõttu on maailmas surnud üle 4,5 miljoni inimese.

Buzyn, kes lahkus ametist eelmise aasta veebruaris, mõned nädalad pärast esimeste koroonajuhtude tuvastamist Prantsusmaal, on seisnud silmitsi kriitika ja naeruvääristamisega seoses tema esimeste avaldustega pandeemia kohta.

Ta ütles 2020. aasta alguses, et praktiliselt ei ole riski importida koroonaviirust Hiina Wuhani linnast. Ta lisas, et «koroonaviiruse leviku oht elanikkonna seas on väga väike».

Kuu aega hiljem, kui ta ministeeriumist lahkus, et alustada ebaõnnestunud katset saada Pariisi linnapeaks, väitis ta, et «tsunami pole veel saabunud». See oli ilmses vastuolus tema varasemate avaldustega.

Buzyn väitis hiljem, et oli hoiatanud president Macroni ja tolleaegset peaministrit Philippe'i Covid-19 potentsiaalsete ohtude eest juba jaanuaris.

1993. aastal loodud vabariigi kohus, millele tavakodanikud saavad esitada kaebusi, kui nad leiavad, et on langenud valitsusliikme sooritatud õigusrikkumise ohvriks, on saanud eraisikutelt, arstidelt, ühingutelt ja isegi vangidelt ühtekokku umbes 14 500 kaebust seoses koroonapandeemiaga, teatas sel nädalal prokurör.

Mõned kriitikud süüdistavad kohut, et see on liiga aeglane ja leebe, teised on seisukohal, et praegune uurimine on näide kohtusüsteemi minekust liiga kaugele.