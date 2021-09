Pfizer-BioNTech vaktsiini loojad: Delta tüve seljatamiseks on vaja revaktsineerida

Tellijale

Pr Türeci, härra Şahin, aasta tagasi ei teadnud maailm isegi, kas leidub tõhus vaktsiin Covid-19 vastu. Tänaseks on üle 60 protsendi sakslastest juba saanud kaks vaktsiinidoosi. Kas pandeemia saab järgmisel kevadel läbi?

Türeci: See sõltub sellest, kuidas määratlete «üle». Ütleme nii: Covid-19 muutub vähem hirmutavaks.

Şahin: Kevadeks on suur osa inimesi kas vaktsineeritud või nakatunud. Kuid me juba näeme, et viirus loob põgenemismehhanisme, mis võimaldavad tal inimesi paremini ja kergemini nakatada. See tähendab, et laineid võib veelgi tulla. Kuid haigus ei ole enam raske inimestel, kes on vaktsineeritud või kellel on see juba olnud.

Pikka aega oli lootus, et saame vaktsineerides pandeemiast väljapääsu, saavutades sügiseks karjaimmuunsuse. Kas me oleme viirust alahinnanud?

Şahin: Ei. Viirus levib jätkuvalt peaaegu eranditult nende hulgas, kes pole kaitstud. Järgnevatel kuudel seisame silmitsi vaktsineerimata inimeste pandeemiaga.

Uues raamatus «Vaktsiin: Covid-19 pandeemia vallutamise võidujooks» kirjeldate üksikasjalikult, kuidas teil õnnestus vaktsiin välja töötada kiirusel, mida vähesed pidasid võimalikuks. Kas olete vihane kõigi inimeste peale, kes on keeldunud vaktsineerimisest?

Türeci: Üldse mitte. Arstide ja teadlastena usume, et igaüks peab ise otsustama, kas vaktsineerida või mitte. Meie missioon oli pakkuda vaktsiini. Inimesed peavad suutma ise hinnata, mida tähendab vaktsineerimata jätmine.

Vaid mõni nädal tagasi käis massiline vaktsineerimine, kuid nüüd koguneb varusid. Kas Saksamaa valitsus peab tegema rohkem, et alustada vaktsineerimiskampaaniat, mis näib olevat hiljaks jäänud?

Şahin: Meil on ühiskonnana veel umbes 60 päeva, et karmi talve vältida. Peaksime tegema kõik endast oleneva, et nende kahe lühikese kuu jooksul võimalikult palju inimesi mobiliseerida. Ja üsna pragmaatiliselt: me jõuame 70 protsendini - kuidas saaksime aidata teistel see saavutada? Sellele küsimusele võib olla palju vastuseid ja kõik ideed tuleks teretulnud.

Türeci: Iga täiendav vaktsineeritud inimene aitab. Me ei tohiks alla anda.

Delta tüvi on palju nakkavam, kui kevadel kardeti. BioNTechi vaktsiinil on samuti muteerunud tüvega palju rohkem probleeme kui eelmiste variantidega.

Hinahin: Delta pole õnneks supermutant, mis on nakkavam ja väldib samas ka immuunvastust. Variant levib väga tõhusalt, kuid reageerib siiski hästi vaktsiinile.

Kui hästi täpselt? Eriti Iisraelist liigub vastuolulisi teateid ja uuringuandmeid selle kohta, kuidas ja millal vaktsiini kaitse aegub.

Türeci: Paljud asjad lähevad segamini. Esiteks: kaitse nakkuste eest väheneb aja jooksul, kuid kaitse raske haigestumise eest kestab kauem. Siin pakub kaitset T-rakkude immuunsus, mis on palju pikem, ja andmed selle kohta puuduvad paljudes uuringutes.

Hinahin: Deltat iseloomustab asjaolu, et paljud viiruseosakesed tekivad kiiremini, mis tähendab, et vaja on kõrgemat antikehade taset. Samal ajal väheneb vaktsiinist saadud antikehade hulk umbes kuue kuu pärast – ja kiiremini, kui teine vaktsineerimine tehti kolme nädala pärast. Seda näitavad Iisraeli andmed. Selle kombinatsiooni tõttu näeme seal läbimurdejuhtumeid, eriti nende seas, kes vaktsineeriti juba jaanuaris. Saksamaal anti mulle teadaolevalt enamikule inimestele annused kuue nädala vahega, seega võib eeldada, et vaktsineerimiskaitse kestab siin kauem.

Türeci: Inglismaal tehtud uuringute värsked andmed näitavad, et Delta nakkuse vastu on endiselt 74 protsenti kaitset. Kordusvaktsineerimine, mis tähendab kolmandat vaktsineerimist, peab tulema veidi varem, kui lootsime. Enne Deltat olime oodanud, et piisab 12–18 kuud hiljem.

Niisiis, te pooldate juba kolmandat annust?