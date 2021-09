India palus Austraalial ühe reisipiirangu tühistada

India lähetab maailma tippülikoolidesse kümneid tuhandeid õpilasi, seejuures on üks suuremaid sihtriike Austraalia.

«Me oleme tudengitelt paljutki kuulnud ja ma arvan, et nende tusk ja nende tunded on täiesti mõistetavad,» ütles ta ajakirjanikele.

«Paljud neist tahaks olla asutustes, kus nad õppida tahavad,» lausus ta, lisades, et üliõpilased India valitsuse jaoks väga kõrge prioriteet.

«Meil on ka mõne teise riigiga probleeme olnud. Alguses oli meil mõningaid probleeme USAga ja Kanadaga on endiselt,» sõnas ta.

Ülikooliharidusest on saanud miljardeid dollareid väärt tööstus ning Austraalia on üks mitmest riigist, mis on teinud India üliõpilaste ligimeelitamiseks suuri jõupingutusi.