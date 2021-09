«Kui tõesti vaadata eelnevate nädalate vaktsineerimise tempot, mis on ilmselgelt aeglustunud, siis me prognoosime, et esimeseks tähtajaks 22. septembril me saavutame täiskasvanute esimese doosiga hõlmatuse ca 67 protsendi ligi,» tõdes haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.