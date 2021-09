Hambaarstid soovivad juba kolmandat vaktsiinidoosi

Eesti Hambaarstide Liit (EHL) kirjutas, et mitmed arstid omaalgatuslikult teinud koroonaviiruse antikehade testi, millest nähtub, et antikehade tase veres on mitmekordselt langenud, võrreldes vaktsineerimisjärgse tasemega.

Seetõttu on viimasel ajal, mil haigestumine ka lõpetatud vaktsiinikuuriga inimeste seas üha kasvab, Eesti Hambaarstide Liitu pöördunud murelikud liikmed, kes uurivad, miks pole veel võimalust teha täiendavat kaitsesüsti ehk kolomandat doosi.

«Kuna on teada, et SARS-CoV-2 viirus levib peamiselt bioaerosoolina õhu kaudu ning hambaravis tehakse mitmeid aerosoole genereerivaid protseduure, on hambaarstide kasvav mure igati õigustatud,» kirjutas EHL sotsiaalministeeriumile.

Tõenäolisest kolmanda süsti vajadusest on vaktsiinitootjad rääkinud juba kevadel, suurriigid nagu USA, Kanada, Saksamaa ja Prantsusmaa on Iisraeli taasnakatumise valguses teatanud vajadusest lisadoose pakkuda, Eesti spetsialistide ringkonnas on see teema olnud aktuaalne üle kuu aja.