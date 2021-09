Vaktsineerimiskohustus on pannud ameeriklasi oma töökohtadest loobuma

Ameerika Ühendriikides kehtestatud nõude kohaselt peavad tervishoiutöötajad kui ka suurfirmade töötajad end vaktsineerima. New Yorgi kuberner Andrew Cuomo teatas, et kõik tervishoiutöötajad ja ka hooldusasutuse töötajad peavad end hiljemalt 27. septembriks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineerima.

30 Lewise maakonna üldhaigla töötajat ei ole sellega nõus, kõigist lahumisavaldustest kuus on sünnitusosakonnast. Samuti on ohus teised osakonnad.

Haiglas on vaktsineerimata veel 165 töötajat, kellel on aega kaks nädalat, et saada esimene vaktsiinidoos. Haigla juht täpsustas, et need, kes lahkuvad ametist vaktsineerimisest keeldumise tõttu, ei saa ka töötuhüvitist.