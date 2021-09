«Tean, et Lätil ei ole nii hästi läinud ja tahan rõhutada, et ainult kõrge vaktsineerituse tase aitab kaitsta inimesi haiglasse jõudmise eest,» ütles Byrne.

«Iirimaa haridustase on väga kõrge, ligi 100 protsendil elanikest on keskharidus. Pole mingit kahtlust, et haridusel on vaktsineerimise tasemele otsene mõju,» ütles Byrne, kelle sõnul Iiri inimesed usaldavad teadust ja riigiasutusi.