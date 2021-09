Kurikuulsas Wuhani laboris töötanud ainus välisteadlane avaldab, mis toimus seal 2019. aasta sügisel

Nahkhiirte kaudu levivate viiruste ekspert Anderson on ainus välisteadlane, kes on teinud uuringuid Wuhani viroloogia instituudi BSL-4 laboris, mis on varustatud surmavate patogeenidega, kirjutab Business Standard. Tema viimane tööülesanne lõppes novembris 2019, andes Andersonile vaatenurga siseringis.