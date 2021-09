Amet: Aarikese hooldekodu töötaja ei nakatunud kedagi teadlikult

Terviseamet on tänaseks selgitanud, et hooldaja alustas oma tööpäeva 26. augustil kell 7 ja ei omanud infot, et ta võib olla kokku puutunud Covid-19 positiivse isikuga. Lisaks selgitati, et koroonapositiivse testitulemuse saanud inimese lähikontaktsete ringi sama päeva hommikul ehk 26. augustil ajavahemikul kell 10.08-10.29. «Küsitluse käigus andis haigestunu teada, et tal on olnud teiste seas kontakt isikuga, kes töötab hooldekodus,» lisas amet.