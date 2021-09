Apteeker selgitab, millist kaitsemaski võiks igapäevaselt kasutada

Esmalt on oluline täheldada, et mistahes maski kandmine on kordades parem kui üldse maski kandmata jätmine. Küll aga on maskide valik parajalt kirju – leida võib nii korduvkasutatavaid, kirurgilisi ehk meditsiinilisi maske kui ka respiraatoreid.

Südameapteegi proviisori Merilin Israeli sõnul eristatakse maske tähistega. Nii on kaitsevõime ja kvaliteedi eristamiseks lisatud maskide pakenditele, kas N95, FFP1, FFP3, FFP2, Type II, Type I, Type IIR või Type IR märgis.

Kuidas märgistused omavahel erinevad?

Maski valimisel on oluline tähele panna, milline märgistus on pakendile lisatud. Nii on Type I ja Type IR näomaskide bakterite filtreerimise efektiivsus ≥ 95% ning Type II ja Type IIR tõhusus ≥ 98%.

«Selliseid maske kutsutakse meditsiinilisteks maskideks ning neid testitakse väljahingamise suunas ehk seest väljapoole. Nii takistavad need kandjal ümbritsevat keskkonda nakatada,» rääkis Israel.

Kui Type I ja II maskid koosnevad kolmekihilisest materjalist, siis IIR tüüpi maskid koosnevad neljakihilisest materjalist. Tähis «R» tähendab maskide pritsmekindlust vedelike suhtes.

«Kokkuvõttes on tegu tõhusate maskidega, mida võiksid kanda viirusega nakatunud või lihtsalt tõbised inimesed – nii ei jõua haigus teisteni,» rääkis Israel.

Tõenäoliselt on paljud tänavapildis märganud ka traditsioonilisest helesinisest maskist veidi teistsuguse kujuga valgeid maske. Selliseid maske kutsutakse respiraatoriteks.

«Respiraatoritel on samuti erinevaid kaitsetüüpe – FFP1, FFP2, FFP3 ja N95. Need maskid on tihedamini näo vastas ja disainitud nii, et kaitsevad just maskikandjat. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste kohaselt on FFP2, FFP3 ja N95 respiraatorid sobilikud meditsiinitöötajatele, kes Covid-19 patsientidega koos viibivad,» sõnas Israel.

FFP märgise järel olevad numbrid näitavad maski filtreerimistaset, seega on FFP3 mask neist kõige tõhusam. N95 puhul on tegemist Ameerika märgisega ning sellised maskid on võrdsed FFP2-ga ehk need pakuvad kaitset 95% ulatuses.

Millist maski igapäevaselt kanda?

Merilin Israeli sõnul sobib igapäevasteks tegevusteks väga hästi korduvkasutatav mask. «Poes või näiteks kinos käies on meil reeglina piisavalt ruumi, et hoida teiste inimestega vahet. Seetõttu ei vaja me nii suurt kaitset kui näiteks meditsiinitöötajad, kes Covid-19 patsiente ravivad. Igapäevaseks kasutamiseks sobivad ka korduvkasutatavad maskid,» rääkis Israel. Ta lisas, et korduvkasutatavat maski kandes on aga oluline seda õigesti hooldada.

«Kui ühekordseid maske tuleks vahetada ettenähtud tundide tagant ning pärast kasutust ära visata, siis korduvkasutatavat maski tuleks igapäevaselt pesta vähemalt 60°C veega,» õpetas Israel.

Kui aga minna lennureisile, siis lennufirmade poolt aktsepteeritav mask on FFP2. Sellise märgistusega maski võib kasutada ka kõige pikemat aega järjest ehk kuni kaheksa tundi. «Lihtsalt öeldes võiks igapäevaseid toimetusi tegev inimene kanda korduvkasutatavat kaitsemaski või meditsiinilist maski,» rääkis Israel.

Kuidas maski õigesti kasutada?

Maski kasutamise ABC on puhtus, kinnitamine ja katmine.

«Kõige olulisem on mask ette panna puhaste kätega. Seejärel tuleb asetada maski traadiga serv ninale, seda korralikult ümber nina pigistada ja kummipaelad kõrvade taha asetada,» õpetas Israel. Viimase sammuna tuleb maski alumine serv üle lõua tõmmata ja veenduda, et mask kataks tihedalt näo nii alt kui ka ülevalt poolt. Oluline on ka tähele panna, et mask oleks õiget pidi ehk maski voldid avaneks väljapoole.