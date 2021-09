Toronto meditsiiniõde kardab tööst ilma jääda, sest on vaktsineeritud Sputnik V-ga

Denis Varaka on täielikult vaktsineeritud kahe Sputnik V vaktsiinidoosiga. Seda vaktsiini ei ole Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ega Health Canada ametlikult heaks kiitnud.

Toronto ülikooli tervisevõrgustik (UHN), kuhu kuulub ka Toronto üldhaigla, on kohustanud kõiki töötajaid täielikult vaktsineerima, kuid Varaku sõnul ei ole tööandja talle öelnud, et tema kaks annust ei loe.

«Ma olin šokeeritud,» sõnas 43-aastane Varaka, kui ta paar nädalat tagasi mõistis, et võib oma töö kaotada. «Ma ei uskunud seda, et see juhtub».

Varaka otsustas end vaktsineerida Sputnik V-ga kui ta sõitis Venemaale haige isa eest hoolitsema. Samuti sõnas Varaka, et tegi palju uurimistööd ja rääkis mitme Venemaa arstiga. «Arvasin, et teen head asja. Vaktsineerides ennast, arvasin, et kaitsen oma patsiente, kuid see kõik osutus vastupidiseks,» rääkis ta intervjuus.