Joller toob välja, millistele näitajatele on oluline Covid statistikas tegelikult tähelepanu pöörata.

«Oluline on see, kui palju inimesi on haiglas ja kuidas vaktsiinid meid raske haiguse eest kaitsevad,» rõhutab Joller. «Üle 90 protsendi inimestest, kes on Covidi tõttu haiglas, on vaktsineerimata — aga ka terviseamet paneb samasse patta inimesed, kellel Covid-19 haiglas juhuslikult avastati ja need, kellel Covid-19 raskelt kulgeb.»