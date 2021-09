Eesti laenab Hispaanialt 10 000 doosi Jansseni vaktsiini

Seni on Jansseni vaktsiine saatnud tootjapoolsed tarneraskused, kuid Hispaanialt laenatavad vaktsiinidoosid jõuavad Eestisse eeldatavasti uue nädala algul.

Kiik lisas, et Eesti vaktsineerijatelt saadud tagasiside näitab, et paljud kaitsesüstimata inimesed küsivad ja ootavad just Jansseni ühedoosilist vaktsiini.