GRAAFIKUD ⟩ Kas Lõuna-Eesti koroonapuhang ohustab teisi piirkondi?

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles Postimehele, et kuigi Ida-Virumaal pole lood elanike vaktsineeritusega kõige paremad (vaktsineeritute osakaal 43,5%), siis tuleb arvestada ka sellega, et maakond on pea terve aasta olnud nakatumisnumbrite poolest esikohal ning nüüdseks on seal kindlasti päris suur hulk viiruse läbi põdenuid.