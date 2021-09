Venemaal lisandus ligi 19 600 uut koroonanakkuse juhtu

Ööpäevaga suri COVID-19 tõttu 794 inimest. Moskvas lisandus 2479 nakkusjuhtu, mis on suurim arv alates 13. augustist. Peterburis oli uus nakatumisi 1653 ja Moskva oblastis 768. Ööpäevaga suri Moskvas 45 ja Peterburis 39 koroonahaiget.

Venemaal on koroonaviirusega nakatumine tuvastatud ühtekokku 7 214 520 inimesel, COVID-19 tõttu on surnud 195 835 inimest. Haigusest on tervenenud 6 452 398 inimest.