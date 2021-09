Aafrika vaktsiinipuudus suurendab uute koroonaviiruse tüvede riski

WHO andmetel jääb Aafrikas sel aastal puudu 470 miljoni koroonavaktsiini doosi pärast seda, kui vaktsiinijagamisprogramm COVAX kärpis oma prognoose kavandatud vaktsiinikoguste kohaletoimetamise võimaluste osas.

WHO hinnangul on aasta lõpuks vaktsineeritud vaid 17 protsenti mandri elanikkonnast. WHO eesmärgiks oli 40 protsenti.