Riigihalduse minister Jaak Aab ütles «Vikerhommikus», et kuna Hiiumaal ja teistel väikesaartel nagu Kihnu, Ruhnu ja Vormsi on koroonaviirusega nakatumise näit madal ning samal ajal on paljud elanikud vaktsineeritud, tegi valitsus põhimõttelise otsuse, et seal võiks piiranguid leevendada.