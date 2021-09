Astri Grupi kaubanduskeskustes ja turgudel vaktsineeriti suvel 4300 inimest

«Nii Fama kui ka Astri Keskuses Narvas on regulaarsed vaktsineerimispunktid, mis on osutunud väga populaarseks. Narva linnas on vaktsineerituid kokku natuke üle 21 000 inimese, seega enam kui 10% vaktsineeritutest on saanud süsti külastades kaubanduskeskust. See näitab, et külastajatele mugavate lahenduste pakkumisel on oluline roll,» lisas Vutt.