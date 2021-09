Euroapteek ja Linnaluba.ee muudavad kiirtestide sertifikaadid mobiilseks

Drive-in loogikal põhinev testimine tagab selle, et klient ei pea testimispunkti ootama jääma ega sinna naasma, et oma tulemust kätte saada. Lisaks võimaldab lahendus digitaalse tõendi kasutuselevõtu peale tulemuse ilmnemist.

«Covid-19 kiirtestid on vajalikud, et veenduda, et viirust ei kanta varjatult edasi. Lisaks sertifikaadile, mis tagab ligipääsu paljudele teenustele, annab testimine meelerahu, kui puututakse kokku lähedastega, keda igapäevaselt ei külastata. Mujal Euroopas kasutatakse apteegi kiirteste sagedasti ka siis, kui külastatakse pere või tuttavaid, kellega igapäevaselt kokku ei puututa, et vältida võimalikku viiruse levikut. Eestis peaks see samamoodi saama tavapraktikaks ja just seetõttu oleme teinud kiirtestimise soodsaks, mugavaks ja võimalikult mobiilseks,» selgitas Euroapteegi juht.