350 000 osalejaga uuringust selgus, milline on maskikandmise tegelik kasu

Maskikandmise kriitikud on viidanud asjakohaste randomiseeritud kliiniliste uuringute puudumisele, kus osalejad on määratud juhuslikult kas kontrollrühma või sekkumisrühma. Kuid viimane järeldus põhineb randomiseeritud uuringul, milles osales ligi 350 000 inimest kogu Bangladeshi maapiirkondadest. Uuringu autorid leidsid, et kirurgilised maskid – kuid mitte riidest maskid – vähendasid SARS-CoV-2 levikut külades, kus teadurite rühm levitas näomaske ja propageeris nende kasutamist.

Meeskond leidis, et sümptomaatiliste juhtumite arv oli maske eelistavates külades väiksem kui kontrollkülades. Juhtumite arv vähenes tagasihoidlikud üheksa protsenti, kuid teadlased viitavad sellele, et tegelik riski vähenemine on tõenäoliselt palju suurem, osaliselt seetõttu, et nad ei teinud SARS-CoV-2 testi inimestele, kellel puudusid sümptomid või kelle sümptomid ei vastanud maailma terviseorganisatsiooni Covid-19 määratlusele.