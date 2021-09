Sellest nädalavahetusest saab vaktsineerida ka Jansseni vaktsiiniga

Sel nädalal saabus Eestisse taas üle pooleteise kuu 2400 doosi Jansseni vaktsiini, mis on jaotatud kõikidesse maakondadesse. Uuel nädalal saabub sellele lisaks veel 14 800 Jansseni doosi. Vaktsineerijatelt on küsinud Jansseni vaktsiini eelkõige need inimesed, kel on soov saada viirusevastane kaitse ühe süstiga.