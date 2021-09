Põhja-Tallinnas jätkab ringi sõitmist vaktsineerimisbuss

«Qvalitase meeskond on olnud riigi partner vaktsineerimistegevuse algusest peale, alustades eesliinitöötajate vaktsineerimisega. Meie pikaaegne kogemus erinevates Eesti piirkondades vaktsineerimisel näitab, et asukoht on määrava tähtsusega. Mul on hea meel, et saame panustada ja tuua vaktsineerimise inimestele kodu lähedale,» märkis Qvalitase arstikeskuse juhatuse esimees Tõnu Velt.