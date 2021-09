Lutsari sõnul ei ole Pfizer ja BioNTech avaldanud praegu veel piisavalt andmeid. «Näib, et nad on 5-11-aastaste uuringu lõpetanud, kuid pressiteatest ei loe välja väga paljusid detaile, mida oleks veel vaja teada,» ütles Lutsar.

Vaksiinitootja ütleb, et lastel tekib pärast süsti noorte täiskasvanutega sarnane neutraliseeriv antikehade tase. «Mind nüüd huvitab, et kuidas see teismelisega korreleeruks,» rääkis Lutsar. «Eks seal on palju detaile puudu.»