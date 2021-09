Vormsi kool on koroona tõttu distantsõppel

Vormsi vallavanema Ene Sarapuu sõnul on talle teadaolevalt koroonatesti positiivse tulemuse saanud 21 inimest.

Veidi enam kui 400 elanikuga Vormsi on üks saartest, mille puhul käis valitsus eelmisel nädalal välja mõtte, et lähiajal võiks leevendada koroonapiiranguid nagu näiteks maskikandmise kohustus avalikes siseruumides.

Sarapuu sõnul tasuks Vormsil sellega praegu oodata. «Ma arvan, et tark ei torma. Kõik leevendused on kohalikele elanikele teretulnud, aga täna on ikkagi meil rahvast veel nende ilusate ilmadega päris palju edasi-tagasi liikumas nii mandri kui ka saare vahet ja seoses meie ootamatu haiguspuhanguga siin, siis täna siin sellega ei ruttaks,» rääkis vallavanem.