Professor avaldab olulise teguri, millest sõltub viirushaiguse raskus

«Immuunsüsteemis, nagu ka teistes elundites, toimuvad ealised muutused. See organ, kus olulisi immuunrakke toodetakse — harknääre — hakkab aeglaselt asenduma rasvkoega ja uusi T-rakke toodetakse järjest vähem. Rakkude hulk on piisav pikaks ajaks, aga mida eakamaks inimene saab, seda väiksem on noorte ja värskete rakkude osakaal, mis on vajalikud just uute haigustekitajatega võitlemiseks,» selgitab professor.