Ida-Tallinna keskhaigla avab reedest Covidi osakonna

Avatavas osakonnas on Covid-haigetele 29 voodikohta, neist 5 on II astme intensiivravi voodikohad. Varem oli haiglas olemas juba 2 III astme intensiivravi kohta. Uus osakond avatakse Ravi tänaval sisehaiguste osakonna pinnal.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse liikme ja ravijuhi Ene Hallingu sõnul vajab haiglaravi järjest rohkem Covid-patsiente. «Kahjuks on suurenenud vajadus Covid-haigete voodikohtade järele ja peame tegema oma töös ümberkorraldusi. Avatav osakond on valmis ööpäev läbi haigeid vastu võtma. Nakkusohtu silmas pidades on Covid-haigete teekond haiglas hoolikalt planeeritud,» selgitas Halling.