Uuringutest selgus, millal hakkab Covid-19 vaktsineerimisest saadud kaitse langema

Tulemused toetasid väidet, et inimeste kaitse hakkab mõne kuu pärast vähenema ja et kolmas doos võib aidata nende immuunsuse taastada.

Link-Gelles ütles, et üldiselt on Moderna vaktsiini efektiivsus suurem kui Pfizeril. Johnson & Johnsoni vaktsiini puhul tõuseb vaktsiini efektiivsus aja jooksul, isegi pärast seda, kui Delta variant on hakanud domineerima.

Pfizer ütles ACIPle, et loodab, et tema Covid-19 vaktsiini kolmanda annuse antikehade kaitse kestab kauem kui pärast kahe annuse manustamist, kuid on vaja rohkem uuringuid, et teha kindlaks, kas hiljem on vaja veel annuseid.