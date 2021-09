Covid-19 võib kaasa tuua haruldase sündroomi

Alates 2020. aasta algusest on Coivid-19 pandeemia mõjutanud kogu maailma kas otsese nakatumise või sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede kaudu. Lisaks tuntud tõsistele hingamisteede sümptomitele ja pikaajaliste tüsistuste ohule on teadlased ja rahvatervise ametnikud teatanud ka neuroloogilistest tüsistustest, vahendab Medical Xpress.

Guillain-Barré sündroom on autoimmuunhaigus, mille korral inimese immuunsüsteem ründab närve, põhjustades lihaste nõrkust ja aeg-ajalt halvatust. Haigus võib kesta nädalaid või mitu aastat. Haigus on suhteliselt haruldane (Ameerika Ühendriikides tekib haigus igal aastal 3000–6000 inimesel), kuid võib olla raske.

Selle seisundi põhjustab äge bakteriaalne või viiruslik nakkus. Alates pandeemia algusest on arstid teatanud üle 90 Guillain-Barré diagnoosi pärast võimalikku Covid-19 nakkust. Siiski on ebaselge, kas Covid-19 on veel üks potentsiaalne sündroomi tekitaja või kas teatatud juhtumid on juhuslikud.