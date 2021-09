Lasnamäele on eraldatud 4200 Jansseni koroonavaktsiini

«Teame, et Lasnamäe elanikud eriti aktiivselt vaktsineerivad just Jansseni vaktsiiniga. Põhjused on ilmsed: selle puhul piisab täiskaitse saamiseks kõigest ühest doosist, mis on äärmiselt mugav. Seepärast kutsun kõiki seni vaktsineerimata inimesi kasutama võimalust ja lähipäevil läbi astuma Confido meditsiinikeskuse vaktsineerimisbussist. Selline kogus Jansseni vaktsiini aitab tagada, et lähinädalatel seda jätkub kõigile soovijatele,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.